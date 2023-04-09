Тбилиси, 9 апреля, 2023, 19:58 — ИА Регнум. Президент Грузии Саломе Зурабишвили предложила переделать мемориал воинов Великой Отечественной войны в тбилисском парке Ваке в место памяти всех борцов за свободу и независимость республики. Об этом политик заявила на церемонии по случаю годовщины разгона митинга 9 апреля 1989 года за выход Грузии из состава СССР.

EPA/DUMITRU DORU/ТАСС Саломе Зурабишвили

Политик заявила, что писала мэру Тбилиси с призывом переделать мемориал Второй мировой войне в парке Ваке.

«Он должен быть переделан таким образом, чтобы вместе со Второй мировой войной он объединял все наши битвы», — считает Зурабишвили.

Мемориал существует с 70-х годов прошлого столетия. Там же расположена Могила Неизвестного Солдата и Вечный огонь.

Как сообщало ИА REGNUM, в мае 2022 года президент Грузии Саломе Зурабишвили в речи на праздновании дня независимости подчеркнула общность средневековых грузинских и современных европейских ценностей. Общие ценности, заявила Зурабишвили, включали в себя всё, что является ключом к европейскому будущему.