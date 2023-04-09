Москва, 9 апреля, 2023, 19:50 — ИА Регнум. Московский футбольный клуб ЦСКА одержал победу в матче с подмосковными «Химками». 22-й тур Мир Российской премьер-лиги (РПЛ) завершился со счётом 3:0. Встреча прошла 9 апреля на «ВЭБ-Арене» в Москве.

Владимир Астапкович/РИА Новости Игроки ЦСКА

На 34-й минуте гол забил Иван Обляков, на 37-й Хорхе Карраскаль, финальный третий мяч отправил в ворота соперника Хорхе Карраскаль на 61-й минуте.

ЦСКА одержал четвёртую победу в чемпионате России подряд. До этого армейцы выиграли матч с воронежским «Факелом» со счётом 2:0, с петербургским «Зенитом» счёт был 1:0, самарские «Крылья советов» отдали победу, пропустив четыре гола от ЦСКА.

В турнирной таблице Российской премьер-лиги ЦСКА занимает четвёртое место, у них 31 очко. «Химки» на 15-м месте с 13 очками.

ИА REGNUM сообщало, самарский футбольный клуб «Крылья Советов» на выезде обыграл клуб «Сочи» в матче 22-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) со счётом 2:1. Таким образом, после 22 матчей «Сочи» занимает девятое место в турнирной таблице РПЛ, набрав 31 очко. «Крылья Советов» набрали 24 очка и расположились на 12 месте таблицы.