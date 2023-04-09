Москва, 9 апреля, 2023, 19:34 — ИА Регнум. Мосгорсуд отменил решение о розыске и аресте коммерсанта Александра Дагуцы, обвиняемого в выводе за границу 24 миллионов долларов, после того, как он заключил контракт с Минобороны РФ и отправился в зону спецоперации, сообщает «Коммерсантъ».

Алексей Майшев/РИА Новости Военнослужащий в зоне СВО

Осенью 2022 года Дагуца был фигурантом дела о незаконном выводе денежных средств за границу. После начала разбирательства он вдруг исчез. Позже выяснилось, что судье Лефортовского суда Москвы передали письменное заявление, в котором Дагуца попросил приостановить судебный процесс в связи с его участием в боевых действиях в зоне СВО.

За время нахождения в зоне спецоперации Дагуца успел поучаствовать в боевых действиях по взятию нескольких населенных пунктов, а также получил ведомственную медаль «Генерал армии Маргелов».

Уточняется, что Александр Дагуца был участником преступной группы, созданной неустановленными организаторами для извлечения «прямой финансовой выгоды».

Как сообщало ИА REGNUM, законопроект о приостановке судопроизводств в отношении мобилизованных и добровольцев-участников спецоперации Госдума приняла в основном чтении 20 декабря. Госдума поддержала поправку о запрете такой административной меры, как арест счетов участников СВО, мобилизованных, контрактников и добровольцев.