ДНР, 9 апреля, 2023, 19:31 — ИА Регнум. Город Артёмовск (украинское название ― Бахмут) в Донецкой Народной Республике, где российские военные ведут ожесточённые бои с украинскими силами, охвачен пламенем. Кадры горящих зданий в Telegram-канале опубликовали «Военкоры Русской Весны».

Валентин Спринчак/ТАСС Вид с коптера на Артемовск

«Пылающий Бахмут: боевики ВСУ заминировали улицы и прячутся в квартирах от огня [российских подразделений]», ― говорится в сообщении.

Также журналисты сообщают, что по улицам ВСУ массово разбрасывают противотанковые мины, чтобы затруднить продвижение российских бойцов.

Код для вставки (для копирования кликните по коду) <iframe src="https://regnum.ru/video/embed/3796780" width="640" height="350" data-type="regnum-embed" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe>

Как сообщало ИА REGNUM, по данным военкора Мурада Газдиева, подразделения ВСУ, удерживающие часть Артёмовска, находятся в критическом положении, но туда постоянно подвозят новые силы. В свою очередь, российские бойцы, штурмующие город, работают очень профессионально и находятся в хорошем настроении. По предварительным данным, украинское командование покинуло Артёмовск, но оставшиеся военные продолжают сопротивление.

Из секретных документов американской разведки, попавших в Сеть в результате утечки, стало известно, что ВСУ планировали перебросить в Артёмовск элитные подразделения, которые они берегли для наступления этой весной.

Один из российских бойцов рассказал, что военные ВСУ, отступая, подорвали несколько построек в центре города, включая здание администрации города.