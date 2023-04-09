В Сети появились кадры пылающего Артёмовска
«РВ»: ВСУ заминировали улицы в пылающем Артёмовске и прячутся в квартирах от огня российских войск
ДНР, 9 апреля, 2023, 19:31 — ИА Регнум. Город Артёмовск (украинское название ― Бахмут) в Донецкой Народной Республике, где российские военные ведут ожесточённые бои с украинскими силами, охвачен пламенем. Кадры горящих зданий в Telegram-канале опубликовали «Военкоры Русской Весны».
«Пылающий Бахмут: боевики ВСУ заминировали улицы и прячутся в квартирах от огня [российских подразделений]», ― говорится в сообщении.
Также журналисты сообщают, что по улицам ВСУ массово разбрасывают противотанковые мины, чтобы затруднить продвижение российских бойцов.
Как сообщало ИА REGNUM, по данным военкора Мурада Газдиева, подразделения ВСУ, удерживающие часть Артёмовска, находятся в критическом положении, но туда постоянно подвозят новые силы. В свою очередь, российские бойцы, штурмующие город, работают очень профессионально и находятся в хорошем настроении. По предварительным данным, украинское командование покинуло Артёмовск, но оставшиеся военные продолжают сопротивление.
Из секретных документов американской разведки, попавших в Сеть в результате утечки, стало известно, что ВСУ планировали перебросить в Артёмовск элитные подразделения, которые они берегли для наступления этой весной.
Один из российских бойцов рассказал, что военные ВСУ, отступая, подорвали несколько построек в центре города, включая здание администрации города.