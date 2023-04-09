Вашингтон, 9 апреля, 2023, 19:42 — ИА Регнум. Президентские выборы, которые пройдут в Тайване в январе 2024 года, дадут Китаю шанс установить контроль над островом без единого выстрела. Об этом 9 апреля на телеканале NBC заявил председатель комитета по иностранным делам палаты представителей Конгресса США Майкл Маккол.

Иван Шилов ИА REGNUM Тайвань

Он рассказал, что за пост главы Тайваня борются две основные политические силы. Демократическая прогрессивная партия (ДПП), в которой состоит президент Цай Инвэнь, выступает против объединения с Китаем. Вместе с тем партия Гоминьдан, председателем которой является экс-президент Тайваня Ма Инцзю, призывает к переговорам с Пекином.

«Я думаю, что предстоящие выборы в январе следующего года будут чрезвычайно важны, потому что я считаю, что, поскольку бывший президент Ма сейчас в Китае, Китай попытается повлиять на следующие выборы и захватить остров без единого выстрела», — сказал Маккол.

Как сообщало ИА REGNUM, Военно-морские силы Китая 8 апреля начали масштабные учения вокруг Тайваня. Манёвры планируется проводить в течение трёх дней. В Тайбее в течение двух дней фиксировали случаи, когда китайские самолёты и беспилотники залетали за так называемую срединную линию Тайваньского пролива.

Ма Инцзю находится в Китае с 12-дневным визитом с марта. Его партия Гоминьдан в последнее время набирает популярность на острове. На местных выборах, прошедших в ноябре 2022 года, она победила в 13 городах и уездах, в том числе в Тайбэе, а правящая ДПП — только в пяти.