Березовский район, Красноярский край, 9 апреля, 2023, 19:23 — ИА Регнум. В Берёзовском районе Красноярского края восемь вагонов с углем сошли с рельсов. Из-за аварии движение грузовых поездов ограничено. Об этом сообщила Западно-Сибирская транспортная прокуратура.

Евгений Епанчинцев/РИА Новости Вагоны с углем

«Сегодня около 21:00 по местному времени [17:00 мск] в Березовском районе Красноярского края на железнодорожной станции Красноярск-Восточный Красноярской железной дороги произошёл сход восьми груженных углем вагонов без их опрокидывания», — говорится в сообщении ведомства.

Движение грузовых поездов ограничили.

Причины и обстоятельства произошедшего устанавливаются. Прокуратура проводит проверку исполнения законодательства о безопасности движения на железнодорожном транспорте.

ИА REGNUM сообщало, 2 апреля в Самарской области четыре вагона грузового поезда сошли с рельсов. Сход части состава случился в 12:29. Вагоны были пустыми.