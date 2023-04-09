ВСУ обстреляли город Пологи в Запорожской области
В Вербное воскресенье ВСУ обстреляли из HIMARS город Пологи в Запорожской области
Пологи, Запорожская область, 9 апреля, 2023, 19:06 — ИА Регнум. Вооружённые силы Украины (ВСУ) обстреляли город Пологи в Запорожской области. Об этом 9 апреля сообщил губернатор Запорожской области Евгений Балицкий.
«Сегодня, в светлое Вербное воскресенье, вооружённые формирования Украины ударили по городу Пологи ракетами из РСЗО HIMARS. Украинские нацистские преступники в очередной раз доказали, что для них нет ничего святого», ― написал глава региона в Telegram-канале.
По предварительным данным, пострадал один человек. Как уточнил Балицкий, осколочные ранения получил хозяин одного из разрушенных домов.
На месте работают сотрудники полиции, МЧС и экстренных служб города. Местным жителям власти пообещали оказать всю необходимую помощь.
Как сообщало ИА REGNUM, в начале апреля под удар украинских военных попал Мелитополь. ВСУ выпустили по городу семь ракет из РСЗО HIMARS, а также «Ольха» с применением кассетных боеприпасов. Российские системы ПВО перехватили шесть из них.
В результате обстрела повреждён многоквартирный дом, повреждения получили кровля и остекление дома. Также ранение получила местная жительница.