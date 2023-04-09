Москва, 9 апреля, 2023, 19:06 — ИА Регнум. Москва, заняв шестую строчку, вошла в топ-10 городов по числу проживающих в ней миллиардеров по версии Forbes.

Анна Рыжкова ИА REGNUM Москва-Сити

В материале говорится, что в Москве проживает 61 миллиардер — в прошлом году их было на восемь меньше. Столица за это время поднялась в списке с седьмого места на шестое. Общее состояние всех московских миллиардеров Forbes оценил в 307 миллиардов долларов.

Кроме того, по показателю финансового состояния миллиардеров Москва заняла третье место среди мировых столиц, уступив Нью-Йорку (617 миллиардов долларов) и Парижу (409 миллиардов долларов).

По версии издания, лидером рейтинга стал Нью-Йорк. Там насчитывается 101 миллиардер. Город семь лет подряд занимал первую строчку рейтинга, пока Пекин его не сместил в 2021 году.

Затем идут Гонконг (70 миллиардеров), Пекин (68 миллиардеров), Шанхай (65 миллиардеров) и Лондон (63 миллиардера). В десятку также вошли Мумбай, Шэньчжэнь, Сингапур и Нью-Дели.

Как сообщало ИА REGNUM, основатель компаний «Еврохим» и СУЭК Андрей Мельниченко в 2023 году впервые возглавил рейтинг самых богатых бизнесменов России. Состояние бизнесмена за год выросло более чем в два раза, до 25,2 миллиарда долларов. Этому способствовал рост стоимости «Еврохима» (производство удобрений). В прошлом году Мельниченко занимал девятое место среди самых богатых россиян. На втором месте — крупнейший акционер «Норильского никеля» Владимир Потанин с состоянием 23,7 миллиарда долларов. Третью строчку занял владелец НЛМК Владимир Лисин с состоянием 22,1 миллиарда долларов.