Санкт-Петербург, 9 апреля, 2023, 18:16 — ИА Регнум. В Санкт-Петербурге полиция задержала банду подростков-грабителей, сообщило в Telegram-канале региональное МВД.

Дарья Драй ИА REGNUM Полиция

«В полицию обратился подросток с сообщением о том, что во дворе дома 10 по Кузнечному переулку у него и его 15-летнего друга отобрали деньги», — говорится в сообщении.

Сотрудники правоохранительных органов спустя час после сообщения о преступлении по горячим следам задержали троих подростков. Несовершеннолетних доставили в отдел полиции, опросили, а затем передали родителям.

В МВД уточнили, что сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Как сообщало ИА REGNUM, в Новосибирске 16-летняя школьница смогла отбиться от грабителя, применив болевой приём. Инцидент произошёл ещё 15 декабря 2022 года. На остановке общественного транспорта «Ветлужская» неизвестный вырвал мобильный телефон из рук 16-летней девочки и попытался скрыться. Девочка схватила злоумышленника за ногу и применила болевой приём.