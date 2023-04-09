Вашингтон, 9 апреля, 2023, 18:15 — ИА Регнум. Контроль над городом Артёмовском (украинское название — Бахмут) позволит нанести удары в северном и западном направлении. Об этом в интервью журналисту Стивену Гарднеру заявил бывший советник министра обороны США полковник Дуглас Макгрегор.

Валентин Спринчак/ТАСС Боец ЧВК «Вагнер» в Артемовске

По его словам, уже в ближайшее время город станет «новым центром притяжения» в стратегическом смысле.

«Как только земля подсохнет, Бахмут станет ключевой точкой, из которой россияне смогут наступать в северном и западном направлении», — пояснил он.

Подполковник также полагает, что группировке Вооружённых сил Украины (ВСУ), которая находится внутри города, уже в ближайшее время придётся сдаться. В качестве причины он назвал отсутствие нормального снабжения.

Как сообщало ИА REGNUM, по данным военкора Мурада Газдиева, подразделения ВСУ, удерживающие часть Артёмовска, находятся в критическом положении, но туда постоянно подвозят новые силы. При этом он подчеркнул, что людей «завозят только ночью, как мясо».

По рассказам пленных, у украинской стороны начинается дезорганизация из-за проблем с поступлением приказов. В свою очередь, российские бойцы, штурмующие город, работают очень профессионально и находятся в хорошем настроении. По предварительным данным, украинское командование покинуло Артёмовск, но оставшиеся военные продолжают сопротивление.

Из секретных документов американской разведки, попавших в Сеть в результате утечки, стало известно, что ВСУ планировали перебросить в Артёмовск элитные подразделения, которые они берегли для наступления этой весной.