Вашингтон, 9 апреля, 2023, 18:52 — ИА Регнум. Прогноз, который сделала разведка США по Украине в секретном докладе, слитом в Сеть, предполагает истощение ресурсов для противовоздушной обороны (ПВО) ВСУ в апреле–мае. Об этом говорится в статье, опубликованной 9 апреля газетой The Washington Post.

Иван Шилов ИА REGNUM Зенитно-ракетный комплекс «Бук»

«Способность Украины обеспечить ПВО средней дальности для защиты [линии фронта] будет окончательно снижена к 23 мая», — процитировали журналисты информацию из секретных документов.

По данным американских экспертов, из-за исчерпания боеприпасов к 13 апреля перестанут работать ракетные комплексы «Бук», состоящие на вооружении ВСУ. Произведённые в США и переданные Киеву ЗРК NASAMS, согласно прогнозу, прекратят выполнять задачи к 15 апреля, а снаряды для ЗРК «Оса» кончатся к маю.

Разведка США рекомендует ВСУ применять средства ПВО только против самолётов и вертолётов и не тратить на БПЛА.

Ранее газета The New York Times сообщила, что утечка секретных документов разведки США вызвала панику в Пентагоне. Американское военное ведомство ограничило контакты с союзными государствами. Пока остаётся неясным, каким образом документы попали в Сеть.