Ясиноватая, ДНР, 9 апреля, 2023, 17:45 — ИА Регнум. Вооружённые силы Украины в течение пяти минут выпустили по Ясиноватой в Донецкой Народной Республике три десятка снарядов натовского калибра. Об этом в воскресенье, 9 апреля, сообщили в представительстве ДНР в СЦКК.

Ярослав Громов ИА REGNUM Осколок снарядов НАТО калибра 155 миллиметров

Согласно данным Telegram-канала представительства республики, в 16:50 и 16:55 ВСУ выпустили в направлении Ясиноватой 18 и 12 снарядов калибра 155 миллиметров соответственно.

«16:50 — н. п. Ласточкино — н. п. Ясиноватая: выпущено 18 снарядов калибра 155 мм; 16:55 <…> выпущено 12 снарядов калибра 155 мм», — говорится в распространённом сообщении. Информация о возможных пострадавших и повреждениях инфраструктуры уточняется.

Ранее в представительстве ДНР в СЦКК сообщалось, что при обстреле Петровского района Донецка со стороны ВСУ два человека получили ранения. Ещё один человек пострадал в результате подрыва на мине «Лепесток».