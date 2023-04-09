Москва, 9 апреля, 2023, 17:30 — ИА Регнум. Олимпийскому чемпиону по фигурному катанию Роману Костомарову, который проходит лечение в «Коммунарке», сделали новую операцию на ноге. Об этом 9 апреля со ссылкой на врачей медучреждения сообщил портал Prozvezd.

Кирилл Шипицин/РИА Новости Операционная

«На днях Роман перенёс операцию, ему сформировали культю ноги», — уточнил собеседник издания.

По его словам, операция нужна для дальнейшего протезирования. До того момента, пока спортсмену не установят протезы, Костомаров, скорее всего, будет лежать в реанимации. Сейчас фигурист, как добавил источник, дышит самостоятельно, «ест, пьёт сам, разговаривает». Его состояние в целом стабильное.

Как сообщало ИА REGNUM, Роман Костомаров находится в больнице с 10 января. Его госпитализировали с двусторонней пневмонией, однако болезнь очень быстро спровоцировала серьёзные осложнения. Ему ампутировали голени обеих ног.

Сообщения о том, что состояние здоровья фигуриста заметно улучшилось, появились 19 марта. Он начал дышать самостоятельно, без использования вспомогательного оборудования.

Позднее олимпийскому чемпиону сделали ещё одну операцию. Из-за появления признаков гангрены ему пришлось ампутировать пальцы левой руки. Кроме того, из-за приёма большого количества лекарств организм спортсмена перестал справляться. Появились проблемы с печенью. Сейчас клетки регенерируются, однако всё может измениться в любой момент.

В конце марта медикам удалось остановить распространение некроза у 46-летнего спортсмена. Его мозговое кровообращение нормализовано, ему делают уколы и ставят капельницы.