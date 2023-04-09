Вашингтон, 9 апреля, 2023, 18:08 — ИА Регнум. Попавшие в Сеть секретные документы разведки США о положении ВСУ свидетельствуют о том, что украинская сторона лишилась почти всех средств противовоздушной обороны (ПВО). Об этом говорится в статье, опубликованной 9 апреля газетой The Washington Post.

Иван Шилов ИА REGNUM ПВО

Журналисты отмечают, что это данные генштаба минобороны Украины. Средства ПВО получают большой урон от российских ракет и беспилотников, и противовоздушная оборона способна выдержать ещё две-три волны ударов.

«Способность Украины обеспечивать противовоздушную оборону средней дальности для защиты [линии фронта] будет полностью снижена к 23 мая», — процитировали в издании доклад.

Слитые данные свидетельствуют о том, что западные средства ПВО только отчасти решают проблему, так как не справляются с количеством обстрелов с российской стороны. Кроме того, по прогнозу американской разведки, из-за нехватки боеприпасов у ВСУ зенитные ракетные комплексы «Бук» перестанут работать к 13 апреля, ЗРК «Оса» — к маю, а американские ЗРК NASAMS — к 15 апреля.

Эксперты из США порекомендовали использовать ПВО только против российских самолётов и вертолётов и не брать в качестве целей беспилотники. В документах также говорится о скором исчерпании всех боеприпасов у ВСУ.

Ранее в The New York Times сообщили, что, согласно данным в слитых секретных документах, ВСУ перебросили в Артёмовск бригады, которые должны организовать масштабное наступление этой весной. В них говорится, что глава военной разведки Украины Кирилл Буданов назвал положение в этом городе «катастрофическим» для ВСУ.

Советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что попавшие в Сеть документы являются подделкой. При этом в Пентагоне началось расследование по этому поводу.