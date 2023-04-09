Минск, 9 апреля, 2023, 17:22 — ИА Регнум. В ходе встречи на нынешней неделе президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко обсуждали в служебной квартире российского лидера в Кремле «самые закрытые темы». Об этом 9 апреля сообщил близкий к пресс-службе белорусского лидера Telegram-канал «Пул первого».

Владимир Астапкович/РИА Новости Владимир Путин и Александр Лукашенко

Ранее в воскресенье пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал, что Путин приглашал Лукашенко в свою служебную квартиру в Кремле.

«Песков рассказал, источники Пула подтвердили. Проведя переговоры и рабочий ужин в Кремле, лидеры несколько часов общались в той самой кремлевской квартире. Там обсуждались самые закрытые темы, разумеется», — говорится в сообщении Telegram-канала.

Как сообщало ИА REGNUM, 6 апреля Песков рассказал, что встреча Путина и Лукашенко, начавшаяся вечером 5 апреля в Кремле, была содержательной. Она завершилась поздно ночью.

Владимир Путин 26 марта рассказал о своей квартире в Кремле, куда он приглашал председателя Китайской Народной Республики Си Цзиньпина в ходе его государственного визита в Россию. По его словам, лидеры двух стран обсуждали самые разные аспекты глобальной повестки.