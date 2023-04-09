Варшава, 9 апреля, 2023, 17:13 — ИА Регнум. Польское видение будущего Европейского союза является более национал-патриотическим, нежели видение Парижа или Берлина, считают авторы французского издания Le Monde. Материал опубликован на сайте газеты 9 апреля.

Marcin Banaszkiewicz/Fotonews/Global Look Press Матеуш Моравецкий

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий, по мнению авторов Le Monde, критически настроен к попыткам Европейского союза создать «нового человека» в отрыве от его национальной идентичности.

Также об этом говорит тот факт, что Моравецкий прежде всего предпочитает тандем Польша — Украина, что в первую очередь говорит о его национал-патриотическом видении будущего ЕС.

В материале подчёркивается, что Польша наряду с балтийскими странами проявляет наибольшую активность в вопросе поставок вооружения и техники ВСУ.

Также на это может указывать высказывание президента Украины Владимира Зеленского, которое он сделал в ходе визита в Варшаву в начале апреля. По словам главы украинского государства, в будущем между народами Польши и Украины не должно быть ни исторических, ни экономических, ни политических границ.