Тайбэй, 9 апреля, 2023, 17:30 — ИА Регнум. Близ условной границы между Китаем и Тайванем — срединной линии Тайваньского пролива — зафиксировано десять кораблей китайской Народно-освободительной армии, сообщает 9 апреля Reuters.

Иван Шилов ИА REGNUM Тайвань

Источник в службе безопасности Тайваня заявил, что также рядом с линией находится десять кораблей армии Тайваня. Провокаций с китайской стороны не наблюдается.

При этом китайский авианосец Shandong, за которым Тайвань следит с прошлой недели, находится сейчас более чем в 400 морских милях от юго-восточного побережья Тайваня и проводит учения.

Другой источник Reuters сообщил, что Китай проводит имитацию воздушных и морских атак на «иностранные военные объекты» в водах у юго-западного побережья Тайваня, причём Тайвань не единственная цель этих атак.

Китайские военные 8 апреля начали трёхдневные учения в Тайваньском проливе, в акваториях к северу, к югу и к востоку от Тайваня.

9 апреля тайваньское минобороны сообщало о многочисленных вылетах ВВС Китая и о том, что оно следит за китайскими ракетными силами. Китайская армия смоделировала в ходе манёвров точечные удары по ключевым целям на Тайване.

Учения начались на следующий день после того, как глава Тайваня Цай Инвэнь вернулся из США, куда он ездил с визитом. 8 апреля на Тайване находилась американская делегация во главе с конгрессменом Майклом Макколом, заявившим, что при определённых условиях Пентагон может отправить войска на Тайвань.

Китайское государственное телевидение сообщило, что армия продолжает боевое патрулирование и учения вокруг Тайваня. Тайваньское минобороны зафиксировало 70 самолётов армии Китая, в том числе истребители Су-30 и бомбардировщики H-6, а также 11 кораблей вокруг Тайваня.