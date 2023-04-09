Москва, 9 апреля, 2023, 16:57 — ИА Регнум. Украинский военнопленный Евгений Ванников рассказал, как Вооруженные силы Украины (ВСУ) обманывают солдат с начислением зарплат на передовой, сообщил НТВ.

Иван Шилов ИА REGNUM ВСУ

По словам украинского бойца, с начала февраля Украина платит боевые только за те дни, что бойцы провели на передовой, а в тылу выходит в два раза меньше, чем изначально обещали.

«В тыловом районе и зарплата тыловая», — сказал военнопленный.

Боец также рассказал, что сначала солдат отправили на четыре дня на учения на полигон, а когда все собрались в автобусе, сказали, что назад уже никто не вернётся.

«Восемь человек из 20 отобрали и отправили в Северск», — уточнил Ванников.

Как сообщало 9 апреля ИА REGNUM, боец ВСУ рассказал о ситуации в зоне боевых действий под Артёмовском По данным источника, двое военных ВСУ прибыли на передовые позиции в окрестностях Артёмовска, чтобы эвакуировать погибших и раненых бойцов, но в окопах они обнаружили только обугленные останки.