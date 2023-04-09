Москва, 9 апреля, 2023, 16:53 — ИА Регнум. Народная артистка России Лия Ахеджакова уволилась из московского театра «Современник» по собственному желанию. Об этом 9 апреля сообщили РИА Новости со ссылкой на пресс-службу театра.

Сергей Пятаков/РИА Новости Лия Ахеджакова

«Лия Ахеджакова уволилась из театра по собственному желанию, в связи с этим трудовые отношения с ней не могут быть продолжены», — сообщили в театре.

Как сообщало ИА REGNUM, 10 марта Ахеджакова, спектакли с участием которой в «Современнике» ранее сняли, написала открытое письмо, в котором попрощалась со сценой. В конце марта актриса написала заявление об уходе из театра по собственному желанию. Однако длительный промежуток времени она находилась в отпуске и числилась в штате.

В феврале 84-летняя актриса заявила, что коллеги предлагали ей уехать из страны, но она отказалась из-за возраста.