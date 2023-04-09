Киев, 9 апреля, 2023, 16:50 — ИА Регнум. Украинский президент Владимир Зеленский в ходе своего визита в Польшу случайно проговорился и раскрыл планы Киева и Варшавы по созданию антироссийского альянса после окончания конфликта на Украине. Такое мнение 9 апреля высказал политолог Руслан Бортник в интервью изданию «Страна. ua».

IMAGO/PRESIDENT OF UKRAINE OFFIC/Global Look Press Владимир Зеленский

«За кулисами отечественной политики действительно обсуждаются сценарии, что, если Украине не удастся быстро вступить в Евросоюз и НАТО, может произойти расширение функций Люблинского треугольника (Киев — Варшава — Вильнюс. — Прим. ред.) и создание нового политического образования, включающего <…> также Латвию, Эстонию и Молдову», — предположил он.

Политолог отметил, что за углубление сотрудничества Украины с Польшей, по его мнению, выступает общественное мнение двух стран, а их двусторонняя социально-экономическая интеграция выросла до беспрецедентных исторических масштабов.

По словам Бортника, ввиду этого дискуссия о создании Речи Посполитой не является чем-то удивительным, а заявления украинского лидера о том, что в будущем между Польшей и Украиной не будет границ, по его мнению, только подливают масла в огонь в этом вопросе.

Как сообщало ИА REGNUM, 5 апреля Зеленский заявил, что между двумя странами скоро не будет никаких границ. Ни политических, ни экономических, ни тем более исторических.

6 апреля пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал слова украинского лидера об отсутствии границ в будущем между Украиной и Польшей. Он уточнил, что если Зеленский имел в виду поглощение Украины со стороны Польши, то здесь нужно разобраться, а если он хочет идти по следу своих соседей, это вряд ли можно понять.