Краснодар, 9 апреля, 2023, 16:46 — ИА Регнум. Самарский футбольный клуб «Крылья Советов» на выезде обыграл клуб «Сочи» в матче 22-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) со счётом 2:1.

Григорий Сысоев/РИА Новости Игроки ФК «Крылья Советов»

Встреча прошла в Сочи на стадионе «Фишт». На 52-й минуте матча гол в ворота ФК «Сочи» забил защитник Илья Гапонов. Для него этот мяч стал дебютным в карьере в РПЛ. На 73-й минуте счёт удвоил защитник Фернандо Костанца. На 87-й минуте отставание хозяев сократил хавбек Кристиан Нобоа.

«Крылья Советов» одержали первую победу в РПЛ в 2023 году и прервали серию без побед (1 ничья и 4 поражения).

Таким образом, после 22 матчей «Сочи» занимает девятое место в турнирной таблице РПЛ, набрав 31 очко. «Крылья Советов» набрали 24 очка и расположились на 12 месте таблицы.