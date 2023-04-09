Москва, 9 апреля, 2023, 16:53 — ИА Регнум. Штурмовик Су-34 Военно-космических сил РФ нанёс ракетный удар в Черниговской области Украины по мосту через реку Судость, который использовали диверсионно-разведывательные группы ВСУ для прохода на территорию России. Об этом 9 апреля сообщил военкор Евгений Поддубный в Telegram-канале.

Василий Иванов ИА REGNUM СУ-34

«Объект на территории противника был поражён, так как использовался диверсионно-разведывательной группой главного управления разведки ВСУ для выдвижения на территорию России и атак на жителей Брянской области», — написал Поддубный.

Он также выложил видео, как по мосту ударяет ракета и происходит мощный взрыв. Сообщается, что сооружение получило значительные повреждения. По данным военкора, для удара использовали высокоточную ракету «воздух — поверхность» Х-29ТД, разработанную в СССР для уничтожения железобетонных конструкций и кораблей.

Как сообщало ИА REGNUM, официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков 9 апреля сообщил, что за последние сутки российские бойцы пресекли деятельность четырёх ДРГ ВСУ. Две из них были ликвидированы на территории ДНР, одна в ЛНР и ещё одна в Харьковской области.