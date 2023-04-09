Вашингтон, 9 апреля, 2023, 16:26 — ИА Регнум. Из-за повышения цен на продукты американцы могут лишиться одной из главных пасхальных традиций. Об этом сообщил телеканал Fox News.

Виталий Тимкив/РИА Новости Пасхальные яйца

Ежегодно на Пасху жители США играют в игру Egg hunt, смысл которой искать раскрашенные яйца. Однако в этом году она может смениться игрой по поиску «пасхальной картошки», так как цены на яйца в США поднялись более чем на 55%.

Маркетинговая компания Potatoes USA предложила американцам красить и прятать во дворе для игры в «охоту» не яйца, а картофель. По мнению авторов идеи, это поможет сэкономить, ведь стоимость продуктов питания сильно возросла. Кроме того, маркетологи нашли ещё один плюс в этой идее — не найденные во время игры яйца иногда становятся причиной неприятного запаха, а с картошкой такого не случится.

Однако опрос, проведённый Fox News, показал, что американцам эта идея не понравилась, они не готовы изменять традиции.

В феврале этого года цены на яйца в США оказались на 55% выше, чем годом ранее. При этом стоимость картофеля выросла относительно несильно — на 14%.

В 2023 году католическая церковь отмечает Пасху 9 апреля, православная — 16 апреля.