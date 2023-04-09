Санкт-Петербург, 9 апреля, 2023, 16:17 — ИА Регнум. Сын погибшей в результате дорожно-транспортного происшествия актрисы дубляжа Елены Шульман Пётр поделился деталями трагедии.

Александр Гальперин/РИА Новости Троллейбус

В беседе с РЕН ТВ он заявил, что, по предварительным данным, его мать сбил троллейбус.

«Пока обстоятельства дела выясняются. Ее сбил троллейбус ― это всё, что я знаю со слов свидетелей», ― добавил Шульман.

Информацию о произошедшем подтвердили в городском комитете транспорта. Там сообщили, что женщина обходила стоявших на остановке людей и оказалась на проезжей части прямо перед подъезжающим троллейбусом. Торможение не спасло ситуацию.

Как сообщало ИА REGNUM, о трагической гибели известной актрисы дубляжа Елены Шульман стало известно утром 9 апреля. До своего дня рождения она не дожила всего один день. 10 апреля ей должно было исполниться 54 года.

В региональном МВД сообщили, что актриса дубляжа Елена Шульман вечером 7 апреля попала в дорожно-транспортное происшествие в Санкт-Петербурге. Женщину у дома № 13 по Загородному проспекту сбил троллейбус. Пострадавшую доставили в больницу, где врачи два дня боролись за её жизнь. Спасти актрису не удалось, от полученных травм она скончалась утром 9 апреля.