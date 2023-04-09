Тверь, 9 апреля, 2023, 16:12 — ИА Регнум. В Тверской области трое детей провалились под лёд на пруду, один из них погиб, двоих смогли спасти прохожие, сообщила в Telegram-канале пресс-служба областной прокуратуры.

Иван Шилов ИА REGNUM Прокуратура РФ

Инцидент произошёл в населенном пункте Мермерины Калининского района 9 апреля.

«Двоих мальчиков очевидцы извлекли живыми, один подросток погиб», — говорится в сообщении.

Все обстоятельства и причины произошедшего устанавливаются.

На место происшествия выехал прокурор Калининского района Фуад Гасанов.

Как сообщало ИА REGNUM, 24 марта девочку на отколовшейся от берега льдине спас пожарный. Инцидент произошёл в городе Вилючинске на Камчатке. Уточняется, что льдина, на которой находилась девочка примерно десяти лет, откололась от берега, когда дети увлеклись играми. Ребёнка отнесло на 40 метров от берега. Пожарный сумел доплыть до льдины и отбуксировать её к пирсу вместе с ребёнком.