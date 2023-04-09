Париж, 9 апреля, 2023, 16:26 — ИА Регнум. Разговоры об обеспечении безопасности Европы преждевременны, пока продолжается вооружённый конфликт на Украине. Об этом заявил президент Франции Эммануэль Макрон в интервью, опубликованном 9 апреля газетой Les Echos.

Иван Шилов ИА REGNUM Эммануэль Макрон

Он рассказал о визите в Пекин и переговорах с председателем Китая Си Цзиньпином. Макрон сообщил, что в ходе встречи поднял вопрос об Украине.

«Си Цзиньпин говорил о европейской архитектуре безопасности. Но не может быть европейской архитектуры безопасности, пока в Европе есть захваченные страны или замороженные конфликты», — сказал французский президент.

Как сообщало ИА REGNUM, Макрон вместе с главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен находился в Китае с государственным визитом с 5 по 7 апреля. Си Цзиньпин в ходе встречи с ними заявил, что важнейшей задачей на Украине является содействие прекращению огня, а также отказ от подливания масла в огонь конфликта.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя визит европейских лидеров в Пекин, отметил, что КНР не та страна, позицию которой можно легко поменять за счёт внешнего давления.