Париж, 9 апреля, 2023, 16:02 — ИА Регнум. Европе следует прежде всего следовать собственным интересам и не втягиваться в чужие конфликты, в частности, в контексте противостояния между США и Китаем из-за Тайваня. Такое мнение в интервью газете Les Echos высказал президент Франции Эммануэль Макрон.

EPA/LUDOVIC MARIN/POOL/ТАСС Эммануэль Макрон

«Заинтересованы ли мы, европейцы, в ускорении решения тайваньского вопроса? Нет», — подчеркнул французский лидер.

Он также добавил, что хуже всего было бы думать, что европейцы «должны быть в роли ведомых в этом вопросе» и подстраиваться «под китайскую чрезмерную реакцию или американские темпы», приспосабливаясь «к повестке в других частях света».

«Мы не должны вступать в логику противостояния блоков. Мы должны избавить нашу модель от рисков, не зависеть от других, сохраняя при этом интеграцию наших цепочек создания стоимости там, где это возможно», ― указал Макрон.

Как сообщало ИА REGNUM, как указало в своей статье Politico, руководство Евросоюза оказалось на пороге раскола по вопросу Китая из-за давления США и главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен с её «ястребиной» позицией в отношении КНР.

Так, верхушка в Европейском совете вместе с его главой Шарлем Мишелем настаивают на менее конфронтационном подходе в отношении Китая. С прокитайской позицией выступает, в частности, Германия. Берлину, наращивающему инвестиции в китайскую экономику, особенно хочется избежать коммерческих разногласий. При этом отмечается, что напряжённость между высшими эшелонами власти ЕС, советом и комиссией также достигла апогея из-за сроков следующего саммита ЕС — Китай.

Спикер палаты представителей Конгресса США Кевин Маккарти заявил, что Вашингтон продолжит укреплять связи с Тайванем. В министерстве обороны КНР в свою очередь выразили решительный протест и подчеркнули, что американское правительство должно прекратить любые официальные контакты с властями Тайваня.