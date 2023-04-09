Москва, 9 апреля, 2023, 15:52 — ИА Регнум. Боец Вооруженных сил Украины (ВСУ) рассказал о ситуации в зоне боевых действий под Артёмовском, сообщает Telegram-канал «Военкоры Русской Весны».

Александр Димитровский ИА REGNUM Артёмовск

По данным источника, двое военных ВСУ прибыли на передовые позиции в окрестностях Артёмовска, чтобы эвакуировать погибших и раненых бойцов, но в окопах они обнаружили только обугленные останки.

«Они не хотели умирать», — сказал один из бойцов.

Другой украинский военнослужащий сказал, что нужно забрать ценную экипировку из вещей погибших.

Как сообщало ИА REGNUM, солдат Вооруженных сил Украины (ВСУ) описал 9 апреля состояние сослуживцев после удара российских танкистов по позициям ВСУ словами «чудом выжили». Танк, по его словам, работает отлично с дистанции 1100 метров.