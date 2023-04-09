Брюссель, 9 апреля, 2023, 15:45 — ИА Регнум. Военные круги в Европейском союзе сомневаются, что план Брюсселя по поставке украинской армии миллиона снарядов калибра 155 миллиметров в этом году удастся реализовать. Об этом говорится в опубликованном 9 апреля материале немецкой газеты Welt am Sonntag.

Иван Шилов ИА REGNUM Артиллерийский обстрел ВСУ

Отмечается, что план состоит в том, чтобы страны ЕС вместе с Норвегией передали Украине боеприпасы из своих запасов и получили компенсацию из средств Брюсселя, на что уже выделили миллиард евро и в будущем направят ещё один.

По данным газеты, знакомые с ситуацией источники «сомневаются, что план сработает».

«В брюссельских военных кругах говорят, что миллион снарядов едва ли будет собран. По крайней мере, не в течение одного года», — говорится в публикации.

Также указывается, что переговоры по этому вопросу проходят в сложном ключе, так как в этом случае речь идет о «полномочиях, тщеславии и национальных интересах».

Как передавало ИА REGNUM, 6 апреля издание Politico сообщило, что послы стран Евросоюза провели переговоры по поводу поставок Украине в 2023 году миллиона снарядов, однако не смогли договориться о том, где их закупать. Главным камнем преткновения стал вопрос, должны ли в этом случае поставщиками быть только компании из государств ЕС или Брюссель имеет право обращаться к другим компаниям.