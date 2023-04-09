Берлин, 9 апреля, 2023, 16:08 — ИА Регнум. В Германии в течение последнего года резко выросло количество преступлений с «антиукраинским мотивом». Об этом сообщила газета Neue Osnabrücker Zeitung, ссылаясь на данные Федерального управления уголовной полиции.

Иван Шилов ИА REGNUM Германия

По информации журналистов, с начала спецоперации на Украине зарегистрировали шесть тысяч преступлений, мотивом которых было то или иное отношение к СВО. Первые две недели в стране преобладали нападки на граждан России, но потом стало больше преступлений, направленных против выходцев с Украины.

Сообщается, что правоохранители зафиксировали оскорбления и угрозы, причинение материального ущерба и физические нападения. Частым видом преступления стала порча имущества нанесением граффити с выражением поддержки одной из сторон конфликта. Также в список включили правонарушения, направленные в целом против боевых действий на Украине.

Как сообщало ИА REGNUM, журналист из Польши, посетив Кипр, убедился, что там власти лишь формально ввели санкции против России, но не препятствуют приезду российских туристов. Кроме того, местные жители лучше относятся к российским гражданам, чем беженцам с Украины, проявившим себя не с лучшей стороны.