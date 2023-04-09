Санкт-Петербург, 9 апреля, 2023, 15:18 — ИА Регнум. Актриса дубляжа Елена Шульман, которая умерла 9 апреля, несколькими днями ранее попала в дорожно-транспортерное происшествие в Санкт-Петербурге. Как сообщили в региональном МВД, инцидент произошёл вечером 7 апреля.

Иван Шилов ИА REGNUM МВД

«У дома 13 по Загородному проспекту произошёл наезд троллейбуса на 53-летнюю женщину», ― говорится в заявлении правоохранительного ведомства в Telegram-канале.

По данным МВД, актрису госпитализировали в больницу. В петербургском НИИ имени Джанелидзе за её жизнь врачи боролись два дня. Однако спасти женщину не удалось, от полученных травм она скончалась утром 9 апреля.

Следователи ГУ МВД России по факту ДТП проводят доследственную проверку.

Как сообщил «Невским новостям» коллега актрисы по работе в компании «Русский дубляж» Михаил Соколов, прощание с Еленой Шульман пройдёт в Санкт-Петербурге.

«Прощание точно состоится в Петербурге. А где Елену похоронят, пока неизвестно. Слишком мало времени еще прошло», — добавил Соколов.

Как сообщало ИА REGNUM, о трагической гибели известной актрисы дубляжа Елены Шульман стало известно утром 9 апреля. До своего дня рождения она не дожила всего один день, 10 апреля ей должно было исполниться 54 года.

За свою карьеру Елена Шульман озвучила более 650 картин, сыграла в 56 фильмах и выступила в качестве режиссёра дубляжа в 46 проектах. В частности, её голосом говорят Кузя и Баба Капа из «Лунтика», Дружок из мультфильма «Барбоскины», Мэри Джейн в «Человеке-пауке», Настасья из мультфильма «Три Богатыря», а также рыбка Дори в мультфильме «В поисках Немо».