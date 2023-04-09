Берлин, 9 апреля, 2023, 15:16 — ИА Регнум. Более 50 человек пострадали в результате отравления угарным газом во время турецкой свадьбы в Дюссельдорфе, сообщила газета Bild am Sonntag.

ИА REGNUM Газ

По данным журналистов, 8 апреля одному из гостей на свадьбе стало плохо, у него выявили проблемы с кровообращением. Медики, приехавшие на место, сразу зафиксировали в здании повышенный уровень концентрации угарного газа. На место проведения свадьбы вызвали сотрудников пожарной и экстренных служб.

«В результате 34 человека были доставлены в больницу», — говорится в материале.

Уточняется, что у них зафиксированы частичные симптомы тяжелого отравления. Ещё около 20 человек, которые были на свадьбе, обратились за медицинской помощью самостоятельно. Всего на мероприятии присутствовало от 150 до 200 человек.

Причина произошедшего пока не установлена, ведётся расследование.

Как сообщало ИА REGNUM, начиная с 5 апреля в медучреждения в канадском городе Монреале доставили 135 человек, отравившихся угарным газом в попытках согреться и приготовить еду. В провинции после ледяных дождей произошло отключение энергоснабжения и люди использовали угольные и газовые печи в помещениях. Энергоснабжение отсутствует у более чем одного миллиона жилых домов.