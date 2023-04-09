Донецк, 9 апреля, 2023, 15:15 — ИА Регнум. При обстреле ВСУ Донецка пострадали два мирных жителя, ещё один получил ранение в результате подрыва на мине «Лепесток». Об этом 9 апреля сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).

Иван Шилов ИА REGNUM Артиллирийский обстрел ВСУ

«Поступила информация о пострадавших среди гражданских лиц в городах республики, город Донецк Петровский район: по улице Белозерской, 55 «а» ранена женщина 1956 года рождения, по улице Белозерской, 38 ранена женщина 1952 года рождения», — говорится в сообщении.

Отмечается, что в населённом пункте Гольмовский из-за подрыва на запрещённой противопехотной мине «Лепесток» получил ранение мужчина 1953 года рождения.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее украинские силы выпустили в направлении посёлка Верхнеторецкое (ДНР) десять ракет из РСЗО «Град».