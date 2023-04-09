Красноярск, 9 апреля, 2023, 15:02 — ИА Регнум. Губернатор Красноярского края Александр Усс поблагодарил всех, кто верил в возвращение на родину его сына Артёма Усса. Глава опубликовал видео в своём Telegram-канале.

Иван Шилов ИА REGNUM Александр Усс

«Несмотря на всю сложность, а иногда и безысходность ситуации, которая складывалась, где-то внутренне я был убежден, что и справедливость на свете есть, и Артём — сибиряк, поэтому выдержит эти испытания и обязательно вернется на родину. Этот путь был непростым», — сказал Усс.

Губернатор отказался комментировать версии и предположения, возникающие в СМИ о подробностях возвращения сына.

Отдельную благодарность он выразил президенту Владимиру Путину.

«Отдельные слова благодарности нашему президенту. Он не просто руководитель нашего государства. Он человек с большим и открытым сердцем», — сказал губернатор.

Артёма Усса задержали по запросу США в миланском аэропорту Мальпенса 17 октября 2022 года и поместили под домашний арест.

Суд 21 марта одобрил экстрадицию Усса в США, а на следующий день он совершил побег из съёмной квартиры, в которой находился под домашним арестом.

Скрыться из-под домашнего ареста ему помогли несколько человек. Предположительно, это были граждане стран Восточной Европы.

Позже Александр Усс подтвердил возвращение сына в Россию. Артём добровольно явился в следственный департамент МВД. По результатам допроса ему изменили меру пресечения на подписку о невыезде.