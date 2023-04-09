Париж, 9 апреля, 2023, 15:03 — ИА Регнум. Во Франции начались обсуждения изменений в законодательство, касающихся эвтаназии. Национальный совет врачей страны высказался против привлечения к этим процедурам медиков, пишет le Monde.

Иван Шилов ИА REGNUM Эммануэль Макрон

Комментируя вопрос, который 9 марта во время рабочего ужина в Елисейском дворце задал президент Франции Эммануэль Макрон, нужно ли узаконить эвтаназию, авторы материала напомнили, что глава государства на встрече с папой Римским Франциском в 2022 году заявил, что ему не нравится слово «эвтаназия».

В министерстве здравоохранения Франции выразили мнение, что для узаконивания эвтаназии «нужны определения некоторых слов, которые были бы доступны и понятны всем французам».

Макрон 3 апреля объявил, что до конца лета во Франции подготовят законопроект об эвтаназии. Так что вопрос, заданный им в марте, ему придётся решить довольно быстро, отмечается в материале.

В сентябре прошлого года Макрон объявил о начале общенациональных дебатов по теме легализации эвтаназии. Поскольку по закону во Франции врачи не могут оказывать «активную помощь» пациенту, который решил добровольно уйти из жизни, Макрон объявил о необходимости провести широкое общественное обсуждение. Тем более что Национальный консультативный комитет по этике заявил, что «при определенных строгих условиях» врачебная помощь может быть оказана.

На встрече с Франциском в конце октября Макрон заявил, что ему не нравится слово «эвтаназия», ведь «смерть — это момент жизни, а не техническое действие».

Во Франции с 2005 года действует закон, согласно которому пациент может добровольно отказаться от искусственного жизнеобеспечения, а с 2016 года — норма, позволяющая врачам вводить в «глубокую и непрерывную седацию» страдающих неизлечимых больных.

Эти законы не предполагают возможности для врачей ввести человеку смертельную дозу препарата.