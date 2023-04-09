Москва, 9 апреля, 2023, 14:57 — ИА Регнум. На следующей неделе президент России Владимир Путин примет участие в деловых и торжественных мероприятиях по случаю Дня космонавтики. А 16 апреля, на Пасху глава государства традиционно посетит богослужение. Об этом сообщили 9 апреля в программе «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия-1».

Сергей Гунеев/РИА Новости Владимир Путин на пасхальном богослужении в храме Христа Спасителя

«День космонавтики всегда особенный для России. Президент проведёт и деловые, и торжественные мероприятия. Также на следующей неделе Путин проведёт совещание по экономическим вопросам», ― сообщается в программе.

Кроме того, российский лидер проведет ряд рабочих встреч и совещание с членами Совета безопасности.

Как сообщало ИА REGNUM, в прошлом году президент России Владимир Путин приехал на пасхальную службу в храм Христа Спасителя. В этом храме глава государства традиционно встречает праздник.

В 2023 году православные верующие будут отмечать праздник Пасхи 16 апреля.