Брюссель, 9 апреля, 2023, 14:55 — ИА Регнум. Послы стран Евросоюза провели переговоры по поводу поставок Украине в 2023 году 1 миллиона снарядов, однако не смогли договориться о том, где их закупать. Об этом 6 апреля сообщило издание Politico.

Иван Шилов ИА REGNUM Поставка вооружения Киевскому режиму

Отмечается, что разногласия среди стран сообщества приостановили реализацию плана по поставкам Киеву 1 миллиона снарядов, и главным камнем преткновения стал вопрос, должны ли в этом случае поставщиками быть только компании из государств ЕС или Брюссель имеет право обращаться к другим компаниям.

По словам источников издания, Франция, которая является одним из самых крупных европейских производителей оружия, выступает за первый вариант, и её поддерживают Греция и Кипр, которые опасаются, что такие контракты заключат с производителями из Турции.

При этом главным аргументов второй точки зрения является то, что они сомневаются в способности компаний из Европы быстро изготовить необходимое количество боеприпасов. В связи с этим представители стран ЕС сконцентрировались на менее спорной части соглашения, составив план поставок боеприпасов Киеву. Юридический текст должен быть опубликован на будущей неделе.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее обозреватель портала 19fortyfive Майя Карлин заявила, что в рамках поддержки киевского режима Америка отправила танки, созданные «для третьей мировой войны с Россией». Танки M60, имеющие больший опыт использования, чем пришедшие им на смену Abrams, вошли в мартовский пакет помощи Украине.