Украинские боевики обстреляли из «Града» посёлок в ДНР
ВСУ выпустили десять ракет из РСЗО «Град» по посёлку Верхнеторецкое в ДНР
Ясиноватая, ДНР, 9 апреля, 2023, 14:50 — ИА Регнум. Десять ракет РСЗО «Град» выпустили в направлении посёлка Верхнеторецкое (ДНР) украинские боевики 9 апреля, сообщил Совместный центр по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, в Telegram-канале.
Иван Шилов ИА REGNUM
Система «Град»
Обстрел территории ДНР ВСУ вели со стороны населённого пункта Керамик. Удар зафиксирован в 13:35.
Также сегодня украинские боевики несколько раз обстреляли из артиллерии калибра 122 и 155 миллиметров Донецк и ряд других населённых пунктов ДНР.
На встрече с врио главы ДНР Денисом Пушилиным 6 апреля президент России Владимир Путин заявил, что перед участниками спецоперации стоит задача добиться, чтобы ВСУ больше не обстреливали Донбасс.