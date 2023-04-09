Ясиноватая, ДНР, 9 апреля, 2023, 14:50 — ИА Регнум. Десять ракет РСЗО «Град» выпустили в направлении посёлка Верхнеторецкое (ДНР) украинские боевики 9 апреля, сообщил Совместный центр по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, в Telegram-канале.

Иван Шилов ИА REGNUM Система «Град»

Обстрел территории ДНР ВСУ вели со стороны населённого пункта Керамик. Удар зафиксирован в 13:35.

Также сегодня украинские боевики несколько раз обстреляли из артиллерии калибра 122 и 155 миллиметров Донецк и ряд других населённых пунктов ДНР.

На встрече с врио главы ДНР Денисом Пушилиным 6 апреля президент России Владимир Путин заявил, что перед участниками спецоперации стоит задача добиться, чтобы ВСУ больше не обстреливали Донбасс.