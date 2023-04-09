Москва, 9 апреля, 2023, 14:43 — ИА Регнум. На сегодняшний день Минск и Москва находятся в недружественном окружении, а подходы к обеспечению безопасности России и Белоруссии в свете изменившихся условий и новых угроз устарели. Этим продиктована необходимость подготовки Концепции безопасности Союзного государства. Об этом в интервью в программе «Москва. Кремль. Путин» телеканала «Россия-1» заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Иван Шилов ИА REGNUM Дмитрий Песков

«Именно сейчас уже стало понятно, что прежние контуры концепции безопасности уже не действуют, они уже устарели, потому что окружающая среда изменилась до неузнаваемости, возникли новые угрозы», ― подчеркнул Песков.

Он пояснил, что ранее завуалированные угрозы теперь «уже выпячиваются вперёд, все маски сорваны», поэтому необходимо на это реагировать соответствующим образом.

Также пресс-секретарь российского лидера выразил уверенность, что Белоруссия при необходимости поддержит и заступится за Россию.

Как сообщало ИА REGNUM, о начале подготовки Концепции безопасности Союзного государства (СГ) президент России Владимир Путин заявил 6 апреля на заседании Высшего Госсовета СГ. Он пояснил, что в документе сформулируют основополагающие задачи взаимодействия двух государств в свете растущей напряжённости на внешних границах и развязанной против России и Белоруссии санкционной и информационной войны.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отметил, что на подготовку Концепции безопасности Союзного государства России и Белоруссии понадобится время, но её будут делать максимально быстро.