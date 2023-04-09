Москва, 9 апреля, 2023, 15:28 — ИА Регнум. Наиболее мощные мировые СМИ находятся в США и Великобритании, и эти страны фактически монополизировали влияние в информационном поле. Об этом 9 апреля заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков на телеканале «Россия-1».

Антонова Дарья ИА REGNUM Дмитрий Песков

«Мировая монополия на средства массовой информации, на гегемонию средств массовой информации в мире принадлежит, к сожалению, до сих пор англосаксам. То есть, говоря по-русски, это американцам и британцам», — сказал Песков.

Он добавил, что даже «скромные попытки» с российской стороны, вроде канала RT, наладить альтернативное вещание приводят к «истерике» на Западе. Там не приемлют конкуренции, защищая монополию на распространение информации.

Как сообщало ИА REGNUM, офицер разведки морской пехоты США в отставке Скотт Риттер ранее отметил, что Вашингтон распространяет ложь про положение российских войск на Украине, чтобы скрыть от американцев провальное положение Киева. Он предположил, что, распространяя ложную пропаганду, США пытаются вызвать недовольство в России с провоцировать «московский майдан».