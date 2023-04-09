Москва, 9 апреля, 2023, 14:18 — ИА Регнум. В ходе проведения специальной военной операции российские подразделения успешно используют новейшие радиолокационные станции (РЛС) «Ниобий». Кадры работы расчётов РЛС, которая обучена сбивать беспилотники, в Telegram-канале опубликовало Министерство обороны России.

Иван Шилов ИА REGNUM Освобожденные территории СВО

Отмечается, что система «Ниобий» способна выявить не только самолёты и вертолёты противника, но и сложные для обнаружения беспилотники, изготовленные из композитных материалов.

«РЛС «Ниобий» предназначена для обнаружения и сопровождения аэродинамических и баллистических целей. Также имеются функции пеленгации источников радиопомех», ― пояснили в оборонном ведомстве.

Станция может вести наблюдение одновременно за сотнями объектов, сканируя небо в радиусе 50 км и автоматически определяя тип объектов и государственную принадлежность. Затем полученная информация о потенциально опасных целях поступает в командный пункт, где и принимается решение о том, какое подразделение ПВО уничтожит цель.

В ведомстве добавили, что в ходе СВО отечественные средства противовоздушной обороны ежедневно отражают воздушные атаки Вооружённых сил Украины (ВСУ), использующих реактивные системы залпового огня, баллистические ракеты и беспилотники. РЛС «Ниобий» ― один из современных радиолокационных комплексов, который помогает вовремя реагировать на такие угрозы.

Как сообщало ИА REGNUM, в зоне специальной военной операции также успешно применяется тяжёлая огнемётная система ТОС-1а «Солнцепёк». Её работа при поддержке БМ-21 «Град» позволила уничтожить огневые позиции и места дислокации живой силы ВСУ на авдеевском направлении.