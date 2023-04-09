Варшава, 9 апреля, 2023, 15:08 — ИА Регнум. Жители Кипра значительно лучше относятся к туристам, приезжающим из России, чем к украинским беженцам. Об этом говорится в опубликованной 9 апреля статье польского журналиста Петра Кашувара на портале Onet.

Иван Шилов ИА REGNUM Кипр

«Мой муж работает в отеле. Рядом с ним социальные квартиры, которые выделили украинцам. Каждое утро они кричат ​​из окна, что их беспокоит шум и они не могут уснуть. Они пришли сюда отдохнуть или спастись?» — рассказала Кашувара живущая на Кипре 15 лет соотечественница.

Она рассказала о некрасивом поведении украинцев. На остров приехали в основном состоятельные люди. Многие купили дома, сдают туристам, а сами живут центрах для беженцев и пользуются помощью.

Другая полька, прилетевшая на Кипр отдыхать, рассказала журналисту, как её отказались обслуживать в ресторане, где было много русских посетителей. Официант сказал, что заведение скоро закрывается. Но через несколько часов она увидела, что ресторан продолжает работать. По мнению девушки, её не приняли из-за украинского флажка на рюкзаке.

Кашувара также отмечает, что постоянно слышал русскую речь на Кипре. При этом местные жители жалуются, что туристов из России стало меньше. При этом власти, формально введя санкции против российских граждан, не закрыли им возможность посещать остров. Введение виз привело только к тому, что за въезд нужно платить по 80 евро со взрослого и 40 — с ребёнка.

Запрет на прямые рейсы между Кипром и Россией обходят через страны, которые не закрыли небо для российских самолётов: Армению, Турцию и Израиль.

Как сообщало ИА REGNUM, в марте суд на Кипре приговорил к шести месяцам тюрьмы гражданку Украины, которая напала с ножом на участников акции в День российского флага. Подсудимая признала вину и раскаялась в содеянном.