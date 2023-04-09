Москва, 9 апреля, 2023, 14:20 — ИА Регнум. Более 250 украинских боевиков уничтожены за сутки на донецком направлении в ходе спецоперации, сообщил 9 апреля на брифинге официальный представитель Министерства обороны Игорь Конашенков.

Иван Шилов ИА REGNUM ВСУ

Поражение ВСУ в этом районе было нанесли подразделения «Южной» группировки войск силами оперативно-тактической авиации и артиллерии.

Кроме того, ВСУ потеряли три боевые бронированные машины, танк, самоходную артиллерийскую установку «Гвоздика», гаубицы Д-20 и «Мста-Б», а также девять автомобилей.

По данным Минобороны, порядка 60 украинских боевиков уничтожены за сутки в ходе СВО на херсонском направлении и около 20 — на запорожском и южнодонецком направлениях.

Также в районе подконтрольного ВСУ города Запорожья высокоточным ракетным ударом уничтожено 70 тысяч тонн топлива, хранившегося на украинском военном складе.