Москва, 9 апреля, 2023, 14:10 — ИА Регнум. Российские войска за сутки уничтожили до 60 украинских военных на херсонском направлении и до 20 на южнодонецком и запорожском. Об этом 9 апреля сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Иван Шилов ИА REGNUM ВСУ

«На южнодонецком и запорожском направлениях ударами авиации и огнём артиллерии группировки войск «Восток» нанесено поражение подразделениям ВСУ в районах населённых пунктов Павловка и Водяное Донецкой Народной Республики», — сказал он и добавил, что около Новоселки и Владимировки в ДНР удалось пресечь деятельность двух украинских ДРГ.

Конашенков уточнил, что в результате этого за сутки на этом направлении удалось уничтожить до 20 украинских военных, а также боевую бронемашину, САУ «Гвоздика» и гаубицы Д-20 и Д-30.

«На херсонском направлении в ходе огневого поражения за сутки уничтожено до 60-ти украинских военнослужащих», — отметил военный.

Кроме того российские войска уничтожены три боевые бронмашины, восемь автомобилей, самоходные артиллерийские установки «Акация» и «Гвоздика» и артиллерийское орудие «Гиацинт-Б».

Как сообщало ИА REGNUM, официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков сообщил об уничтожении хранилища ВСУ с 70 тысячами тонн топлива в районе города Запорожье. Он добавил, что в районах Орехова в Запорожской области и Угледара в ДНР уничтожены склады ракетно-артиллерийского вооружения и боеприпасов ВСУ.