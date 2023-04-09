Харьков, Украина, 9 апреля, 2023, 14:02 — ИА Регнум. Вооруженные силы России в Харьковской области поразили передовой командный пункт оперативной группировки украинских войск «Харьков». Об этом 9 апреля сообщила пресс-служба Министерства обороны России.

Иван Шилов ИА REGNUM ВСУ

Так же ведомство проинформировало, что на краснолиманском направлении артиллерия нанесла удары по подразделениям ВСУ в ЛНР и ДНР.

«В районах населенных пунктов Невское, Червоная Диброва ЛНР, а также Торское, Терны и Серебрянка ДНР уничтожено до 55-ти украинских военнослужащих, боевая бронированная машина, автомобиль, самоходная артиллерийская установка «Гвоздика», а также гаубица Д-20», — заявили в министерстве.

Также сообщается об ударах авиации и артиллерии по подразделениям ВСУ в ЛНР на купянском направлении.

Всего за сутки на купянском направлении ВСУ потерял свыше 35 военнослужащих, боевую бронемашину и два автомобиля.

ИА REGNUM сообщало, российскими войсками за сутки было уничтожено до 60 военных ВСУ на херсонском направлении и до 20 украинских военнослужащих на южнодонецком и запорожском направлениях.

Конашенков также заявил об уничтожении крупного топливного хранилища ВСУ в районе города Запорожье.