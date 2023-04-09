Вашингтон, 9 апреля, 2023, 13:55 — ИА Регнум. Утечка секретных документов Пентагона свидетельствует о том, что разведывательные службы Соединённых Штатов прослушивали чиновников из Южной Кореи. Об этом в воскресенье, 9 апреля, сообщила газета The New York Times.

Иван Шилов ИА REGNUM Южная Корея

По данным NYT, в рамках соглашения Сеула и Вашингтона о поставках артиллерийских снарядов южнокорейская сторона настаивала, что «конечным потребителем» боеприпасов станут Вооружённые силы США. При этом в администрации президента Юн Сок Ёля были обеспокоены, что США перенаправят поставку этих снарядов на помощь ВСУ.

Так, бывший секретарь по международным делам Южной Кореи Ли Мун Хи отмечал, что южнокорейские власти «погрязли в опасениях», что США не будут конечной точкой пребывания снарядов.

Отмечается, США шпионили за Южной Кореей, несмотря на то, что страна является одним из главных союзников Штатов в азиатском регионе.

Ранее сообщалось, что слитые секретные данные Пентагона свидетельствуют об отправке элитных подразделений ВСУ в Артёмовск хотя украинское командование изначально намеревалось использовать в ходе весеннего контрнаступления.