Москва, 9 апреля, 2023, 13:45 — ИА Регнум. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что отношение запада к Минским соглашениям спровоцировало решение российской стороны о начале проведения специальной военной операции.

Сергей Корсун ИА REGNUM Игра

«Да, с Минскими соглашениями — это была игра с нами в напёрстки, нас обманывали. И это усугубило ситуацию, это подвигло во многом киевский режим, развязало им руки на то, чтобы устраивать в стране бойню русских», — заявил Песков в интервью журналисту Павлу Зарубину в эфире телеканала «Россия-1».

По словам официального представителя Кремля, именно подобная политика западных стран приблизила специальную военную операцию.

Ранее заместитель главы министерства иностранных дел Украины Андрей Мельник заявил, что «эгоистические интересы» Германии стали одной из причин провала Минских соглашений. По его словам, Германия решила «не раздражать россиян» вместо того, чтобы добиваться от Москвы выполнения этих соглашений.