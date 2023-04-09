Москва, 9 апреля, 2023, 13:54 — ИА Регнум. В сложившихся к февралю 2022 года условиях Россия не могла не начать спецоперации на Украине, заявила 9 апреля председатель Совфеда Валентина Матвиенко.

Дарья Антонова ИА REGNUM Валентина Матвиенко

«И если бы такое решение не было принято — последствия были бы для нас катастрофические», — цитирует Матвиенко РИА Новости.

Напомнив о заявлениях бывшего французского президента Франсуа Олланда о том, что Минские соглашения позволили Киеву нарастить военную мощь, и слова экс-канцлера Германии Ангелы Меркель, назвавшей Минские соглашения «попыткой дать Украине время», спикер указала на откровенный обман со стороны Запада.

Меркель и Олланд признались, что дурачили Россию все эти восемь лет, не пытаясь склонить Киев к миру, «сесть за стол переговоров с собственным народом». Время, пока действовали Минские соглашения, Запад использовал для насыщения Украины оружием, подчеркнула Матвиенко и добавила, что проведение спецоперации было неизбежным.

Олланд 25 марта заявил, что время, «предоставленное» Киеву Минскими соглашениями, позволило Украине нарастить военную мощь. После того как Меркель в декабре прошлого года заявила, что Запад Минскими соглашениями «дал Киеву время», чтобы стать сильнее, президент Владимир Путин заявил, что Россию все эти годы «просто водили за нос».