Москва, 9 апреля, 2023, 13:39 — ИА Регнум. Минские соглашения оказались обманом и игрой в напёрстки Запада с Россией, они усугубили ситуацию, что позволило Киеву устраивать на Украине бойню русских, и это, в свою очередь, стало причиной начала спецоперации. Об этом 9 апреля заявил пресс-секретарь президента Владимира Путина Дмитрий Песков в интервью программе «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия-1».

Иван Шилов ИА REGNUM Дмитрий Песков

Фрагмент беседы с Песковым выложил журналист Павел Зарубин в своём Telegram-канале.

«Да, с Минскими соглашениями — это была игра с нами в наперстки, нас обманывали. И это усугубило ситуацию, это подвигло во многом киевский режим, развязало им руки на то, чтобы устраивать у себя в стране бойню русских, и это приблизило специальную военную операцию», — сказал представитель Кремля, комментируя слова бывшего президента Франции Франсуа Олланда о Минских соглашениях.

Как сообщало ИА REGNUM, 25 марта Олланд заявил, что Минские соглашения, которые были заключены главами четырёх государств ― России, Франции, Германии и Украины ― в 2014 году, позволили Киеву нарастить военную мощь. Также бывший французский лидер добавил, что Россия якобы начала спецоперацию на Украине, так как была уверена в слабой реакции Запада.