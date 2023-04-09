Санкт-Петербург, 9 апреля, 2023, 13:37 — ИА Регнум. В Санкт-Петербурге скоропостижно скончался артист Молодёжного театра на Фонтанке Вадим Волков. Ему было 59 лет. Об этом 9 апреля сообщили в пресс-службе театра.

Анна Рыжкова ИА REGNUM Свеча

«Артист работал вне амплуа, используя все отпущенные его таланту краски ― от лирических до комических. Образы, созданные Волковым, всегда были неотъемлемой частью режиссёрского замысла: они вносили живое дыхание в придуманные драматургами истории и делали героев узнаваемыми, реальными, запоминающимися. Наделяя персонажей жизнью, Вадим Кимович отдавал сцене всего себя», ― говорится в сообщении в соцсети «ВКонтакте».

О причинах смерти артиста не сообщается.

До прихода в труппу Молодёжного театра на Фонтанке выпускник ЛГИТМиКа Вадим Волков работал в Театре Ленинского комсомола («Балтийский дом»), «Формальном театре», сотрудничал с театрами В. Ф. Комиссаржевской и «Приют комедианта».

Известен артист широкой публике также по многочисленным работам в кино и на телевидении. Работе в Молодёжном театре Волков отдал 12 лет. За это время он сыграл 12 ролей в спектаклях «Севильский цирюльник», «Время для посещений», «Школа налогоплательщиков», «АБАНАМАТ!», «Жаворонок», «Последнее китайское предупреждение», «Четыре танго о любви», «Наш городок», «Жозефина и Наполеон», «В день свадьбы», «Кабала святош/Мольер».

Как сообщало ИА REGNUM, утром 9 апреля стало известно о смерти известной актрисы дубляжа Елены Шульман. Она погибла в автоаварии в Санкт-Петербурге. По предварительным данным, её сбил автобус прямо на остановке. 10 апреля Елене Шульман должно было исполниться 54 года.